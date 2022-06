Eindejaarsexpo SASK in eigen huis

Roeselare Roeselare bundelt drugzorg op één adres

Wie kampt met een drugprobleem en hulp zoekt, kan in Roeselare voortaan terecht in het centrum Ambulante Drugzorg langs de Hugo Verrieststraat 4. Alle vormen van hulpverlening zijn er voortaan laagdrempelig te vinden onder één dak. “Het is een voordeel dat we al onze programma’s hier kunnen bundelen, maar we blijven worstelen met wachttijden”, aldus Jan Theuwen, directeur van vzw Kompas.

7 juni