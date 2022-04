Eerstesteenlegging bij Dammepark op nieuwbouwzondag

Ardooie KWB Ardooie serveert moederdag­ont­bijt in GC De Tassche

KWB Ardooie maakt het de papa’s makkelijk op Moederdag. Zij moeten op zondag 8 mei ’s morgens niet in allerijl naar de bakker hollen of zelf in de keuken aan de slag om hun echtgenotes te verwennen met een lekker ontbijt, want KWB Ardooie zorgt voor een uitgebreid ontbijtbuffet. Vanaf 8 tot 10.30 uur kan je aanschuiven in GC De Tassche om te smullen van verse broodjes, verschillende soorten beleg, geurende koffie en vers gebakken eitjes. Ook zorgen ze voor een smakelijke verrassing en kan je eventjes langs lopen aan de cavabar. Iedereen is welkom. Deelnemen kost 15 euro per persoon, leden van KWB genieten van een korting. Inschrijven doe je voor 1 mei via kwbardooie@hotmail.be of telefonisch bij Koen Claus op 051/74.49.13.

