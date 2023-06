Eerste verpleegkundigen werken-leren Ic Dien studeren af

RCR pakt zondag uit met manche van het BK voor telegelei­de wagentjes: "En volgend jaar mogen we het Europees kampioen­schap organise­ren"

Op het racecircuit in de Kachtemsestraat organiseert Racing Club Roeselare (RCR) op zondag 2 juli de derde manche van het Belgisch Kampioenschap voor telegeleide wagentjes. De deelnemers strijden er in verschillende categorieën tegen elkaar en spektakel is er gegarandeerd. “De wagentjes halen topsnelheden tot 120 kilometer per uur”, zegt penningmeester Nico Vandewynckele die de wedstrijd van zondag beschouwt als een stevige opwarmer voor het Europees kampioenschap dat de club volgend jaar in augustus mag opzetten.