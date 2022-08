Eerste tuinwijk van België viert 100e verjaardag met belevingswandeling, expo en volksfeest

RoeselareDe Bataviawijk is 100 jaar jong en dat wordt gevierd. Na de Eerste Wereldoorlog was Roeselare grotendeels verwoest. Als antwoord op de enorme nood aan betaalbare woningen verrees aan de Mandellaan de allereerste tuinwijk van België. De huidige bewoners zetten op 11 september, Open Monumentendag, hun bijzondere wijk in de schijnwerpers via onder meer een belevingswandeling, een expo en een volksfeest in de stijl van de jaren ’20.

Roeselare kwam de Groote Oorlog allesbehalve zonder kleerscheuren door. Door veelvuldige bombardementen was tegen de wapenstilstand in 1981 zo’n 70% van de stad verwoest. Heel wat Roeselarenaars waren tijdens de oorlogsjaren gevlucht, maar werden bij hun terugkeer geconfronteerd met een stad die slechts nog een schim van zichzelf was. “In die periode was de nood aan woongelegenheid enorm, vooral voor arbeidersgezinnen en ouderen die zelf de middelen niet hadden om een eigen huis te bouwen”, weet wijkbewoner Henk Kindt. “Daarom besliste de Dienst der Verwoeste Gewesten in 1919 om een experimentele tuinwijk met 100 woningen te laten bouwen. Het experiment bestond erin om de laagst mogelijke prijs te berekenen voor de realisatie van gezonde arbeiderswoningen met moderne bouwstoffen.”

Volledig scherm Een foto uit de oude doos van de Bataviawijk in Roeselare, de eerste tuinwijk in België. © Stadsarchief Roeselare - Collectie Johan Delbecke

Voorbeeld

De man die het concept voor de Bataviawijk volledig uitwerkte was Roeselarenaar Raphaël Verwilghen die aan het hoofd stond van de Bouwdienst. “Hij was degene die in Engeland kennis had gemaakt met de tuinsteden en zo van de Bataviawijk de eerste tuinwijk van België maakte. Onze wijk werd uiteindelijk het voorbeeld voor andere tuinwijken verspreid over het land.”

Quote In het prille gezin werden de huizen hier verhuurd tegen een prijs van 47 tot 60 oude Belgische franken (1,17 tot 1,49 euro nvdr.). Het zijn kleine huisjes maar er woonden soms tot elf mensen samen.”



Henk Kindt

Volledig scherm Het wijkcomité werkte samen met tal van partners voor de festiviteiten. © CDR

De bouw ervan startte op 21 oktober 1919 en werd in drie fasen opgetrokken. De Bataviawijk werd in 1922 voltooid. Die bestond oorspronkelijk uit de Batavialaan, de Baasrode-, Geel-, Kalken-, Lier-, Schellebelle-, Wetteren- en Wichelenstraat. “De naam Batavia verwijst naar het ondertussen verdwenen café maar dateert uit de Hollandse tijd. Batavia was de hoofdstad van de Nederlandse kolonie Nederlands-Indië. Op vandaag kennen we die stad als Jakarta. Voor de wijk gerealiseerd werd, lagen hier landerijen. Maar het waren de nabijheid van het kanaal en het station die ervoor zorgden dat de Bataviawijk hier verrees. In het prille gezin werden de huizen hier verhuurd tegen een prijs van 47 tot 60 oude Belgische franken (1,17 tot 1,49 euro nvdr.). Het zijn kleine huisjes maar er woonden soms tot elf mensen samen.”

Volledig scherm Batavia anno 1926 © Stadsarchief Roeselare

Derde keer goede keer

Ondertussen is de Bataviawijk uitgegroeid tot de wijk omzoomd door de Mandellaan, de Ardooisesteenweg en de Vierwegstraat. Er wonen zo’n 2.500 gezinnen op 800 adressen, een mix van jongen minder jong, en allen zijn fier op hun historische wijk. “Aanvankelijk wilden we het 100-jarig bestaan al in 2020 vieren maar corona strooide toen roet in het eten. Idem in 2021. Maar derde keer goede keer en op 11 september, Open Monumentendag, willen we er met onze wijk met karakter een lap op geven.” Hiervoor bundelde het wijkcomité de krachten met tal van partners.

Volledig scherm Een foto uit de oude doos van de Bataviawijk in Roeselare, de eerste tuinwijk in België. © Stadsarchief Roeselare

Belevingwandeling, expo en volksfeest

De voormiddag van de feestdag is gereserveerd voor de bewoners. Dan toasten zij, samen met de Rumbeekse harmonie Sint-Cecilia, op de eeuweling. “In de namiddag kan het grote publiek vanaf 14 uur deelnemen aan een belevingswandeling door de wijk. We koppelen hierbij een vleugje geschiedenis aan kunst, muziek en theater. Deelnemers krijgen ter hoogte van de Mandellaan een wandelkaart en kunnen op stap. Onderweg komen ze in de Lierstraat ook voorbij een authentieke woning. Die kan bezocht worden en herbergt een tentoonstelling over de Bataviawijk. We hebben ook aan de kinderen gedacht. Zij gaan, dankzij de Spanjeschool, tijdens de wandeling op zoek naar de stripfiguur Bataviaantje. Doorlopend is er een Twenties-café op het pleintje en afsluiten doen we vanaf 18 uur met een heus volksfeest in de stijl van de twenties. Dit op het pleintje in de Batavialaan waar onder meer The Cherry Dots optreden op het podium van de Roeselaarse kiosk.”

De expo is ook te bezoeken op 17, 18, 24 en 25 september. Dit in de Lierstraat 45 en telkens van 14 tot 18 uur. Meer info op de Facebookpagina 100 jaar Batavia.

Volledig scherm De Lierstraat anno 1925 © Stadsarchief Roeselare

Volledig scherm Een foto uit de oude doos van de Bataviawijk in Roeselare, de eerste tuinwijk in België. © Stadsarchief Roeselare -Collectie Johan Delbecke

Volledig scherm Een foto uit de oude doos van de Bataviawijk in Roeselare, de eerste tuinwijk in België. © Stadsarchief Roeselare

