Eerste steen nieuw stadhuis komt van middeleeuws belfort: “Eeuwen geleden was het stadhuis de plek waar mensen samenkwamen, de nieuwbouw moet ook een echte ontmoetingsplek worden”

Een feestelijk moment maandagmiddag in hartje Roeselare. In het bijzijn van de buurtbewoners en juryleden metsten burgemeester Kris Declercq, schepen Nathalie Muylle, architect Sven Grooten en Francis Deman en Carine Drumont van Algemene Bouwwerken Maes de symbolische eerste steen van het nieuwe stadhuis dat verrijst op de 11.800 vierkante meter grote site tussen de Grote Markt, de Botermarkt en de Zuidstraat. En er werd hierbij geen gebruik gemaakt van een gewone snelbouwsteen maar van stenen van het oorspronkelijke middeleeuwse belfort op de Grote Markt. “Oorspronkelijk stonden het stadhuis en het belfort niet aan maar op de Grote Markt”, duidt schepen Muylle. “Die werden gebouwd in 1379 en bestonden uit een hotel, een conciërgewoning, een rechtszaal, een marktplaats, een schepenkamer en een gevangenis. Het gebouw stortte in 1704 in en er was geen budget voor een renovatie.”

Volledig scherm Ooit stonden het stadhuis en het belfort midden de Roeselaarse Grote Markt. Panoramische kaart van Roeselare 1652 - Novum ac Magnum Theatrum Urbium Belgicae Regiae van J. Willemszoon. Blaeu © RV-

Al eeuwen een ontmoetingsplek

“In 1979, naar aanleiding van de heraanleg van de Grote Markt, werden er archeologische opgravingen uitgevoerd”, gaat burgemeester Kris Declercq (CD&V) verder. “Ik herinner me nog dat ik hier als kleine jongen aan de hand van mijn vader kwam kijken. Toen al was ik gefascineerd door dat gebouw. Eeuwen geleden was het stadhuis al dé plek waar mensen samenkwamen, waar er naar de burger werd geluisterd. Toen al was dit het centrum van de stad.” “Pas in 1771 werd het nieuwe stadhuis (het gedeelte aan de Grote Markt dat straks gerestaureerd wordt nvdr.) gebouwd. Tussentijds kwam het schepencollege bijeen in café Den Hert in de Zuidstraat”, weet schepen Muylle. “Het bestuur stond toen duidelijk heel dicht bij de mensen en dat is wat wij ook beogen met de nieuwbouw. Het nieuwe stadhuis moet een open huis, een echte ontmoetingsplek en een baken voor de burgers worden.”

Volledig scherm Bijzondere erfgoedstenen voor het startschot van de bouw van het nieuwe Roeselaarse stadhuis. © Maxime Petit

Uitdagende tijden

Aan het leggen van de symbolische eerste steen ging al een stevig traject vooraf. “Dat is vlot verlopen. Ook de sloop, wat toch niet evident is pal in het centrum”, gaat de schepen verder. “Nu is met Algemene Bouwwerken Maes een nieuwe partner aan zet. Het Gentse bedrijf tekende eerder onder meer al voor ons nieuw zwembad, maar bouwde ook de Aalsterse bibliotheek Utopia en de Nieuwe Dokken in Gent. Ik wil vandaag ook de discussie over bouwen in crisistijden niet uit de weg gaan. We worden geconfronteerd met wispelturige prijzen en onzekere bevoorradingen. Het is steeds zoeken naar oplossingen en onszelf heruitvinden. En hoewel het uitdagende tijden zijn, blijven we kiezen voor duurzaamheid. We gaan voor het BREEAM-label ‘Excellent’, een duurzaamheidskeurmerk voor gebouwen met minimale milieu-impact. Door deze doordachte keuzes dalen de energiekosten van water en elektriciteit fors en denken we aan de toekomst en het klimaat.”

Volledig scherm Een blik op de werf. © Maxime Petit

Timing

Na de eerste steen wordt nu eerst werk gemaakt van de kelders en funderingen. “Die werken moeten tegen het bouwverlof klaar zijn”, weet Francis Deman van Algemene Bouwwerken Maes. “De laatste twee weken van juli nemen wij even verlof en op 1 augustus gaan de activiteiten op de werf verder. Tegen eind dit jaar moet de vloerplaat een feit zijn en begin volgend jaar starten we met de renovatie en zal ook de nieuwbouw uit de grond oprijzen. Tegen 7 mei 2023 moeten we het hoogste punt bereikt hebben en willen we tijdens Open Wervendag de Roeselarenaar een blik achter de schermen gunnen. Ook in 2023 volgt ook de aansluiting op het warmtenet en in 2024 ligt de focus op het afwerken van het interieur en de omgevingsaanleg.”

Volledig scherm Het nieuwe stadhuis moet in januari de deuren openen. © THIRD

Volledig scherm Een blik op de werf. © Maxime Petit

Net als tijdens de sloopwerken, zijn duidelijke afspraken gemaakt met de aannemers om de hinder voor de omgeving te beperken en de veiligheid te garanderen. Er is onder meer een verbod op zwaar werfverkeer tijdens de schoolspits. Toch vragen of opmerkingen? Dan kan je terecht bij 1788, het gratis contactpunt van de stad.

Tijdscapsule

Leuke extra aan de bouw van het nieuwe stadhuis zijn de plannen van de stad om binnen enkele maanden een tijdscapsule onder het atrium van het nieuwe stadhuis te begraven. “Wat in deze tijdscapsule komt, mogen de Roeselarenaars zelf invullen. Een flesje Rodenbach, het programma van de Batjes… Het kan allemaal. We rondden hier zopas zelf een archeologisch onderzoek af en dat is het ideale moment om na te denken over wat toekomstige archeologen moeten vinden als ze over een aantal eeuwen opgravingen zouden doen? Wat vertelt iets over het leven in Roeselare van vandaag? Stadsdichter Edward Hoornaert zal alvast voor het eerste object, een gedicht over Roeselare, zorgen.” Tot eind juni kan iedereen via www.roeselare.be/stadhuisvanrsl ideeën insturen. Via diezelfde website kan je de komende maanden trouwens de vooruitgang van de bouwwerken volgen.

Volledig scherm Het nieuwe stadhuis krijgt een groen binnenplein. © THIRD, B-architecten

Volledig scherm Een blik in het nieuwe stadhuis. © THIRD, B-architecten

Volledig scherm Het nieuwe stadhuis,kant Botermarkt © THIRD, B-architecten

