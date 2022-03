Eerste steen moet nog gelegd worden maar nieuw Roeselaars stadhuis nu al bekroond als beste circulaire bouwproject

RoeselareDe ingebruikname van het nieuwe Roeselaarse stadhuis is pas voorzien in 2024, maar nu al valt het bouwproject in de prijzen. Het toekomstige stadhuis is bekroond met de Belgian Construction Award 2021 in de categorie Circular Building, een erkenning voor de inspanningen die stad Roeselare, het ontwerpteam en de uitvoerende aannemers leveren op het vlak van recyclage en hergebruik van bouwstoffen, materialen en energie. “Een opsteker om verder te blijven inzetten op duurzaam wonen”, reageert schepen Nathalie Muylle (CD&V).

De Belgian Construction Awards zijn een organisatie van de tijdschriften ‘De Bouwkroniek’ en ‘La Chronique’ en werden donderdagavond uitgereikt. Een professionele vakjury boog zich over vele kandidaten uit de private en publieke bouwsector in verschillende categorieën. Eén van de opvallende projecten die in de prijzen vielen is het toekomstige stadhuis van Roeselare waar, na de realisatie ervan, onmiddellijk de ‘Circular Building Award’ op de schouw zal prijken. Die prijs wordt telkens toegekend aan het bouwproject dat de levenscyclus van de gebruikte bouw- en andere materialen maximaliseert en zo dus de ecologische impact vermindert.

Volledig scherm Het slooppuin werd afgevoerd per boot. © RV

Hergebruik

Het Roeselaarse stadsbestuur maakte vanaf dag één duidelijk dat duurzaamheid de rode draad moest zijn bij de bouw van het nieuw stadhuis op de site tussen de Grote Markt, Botermarkt en Zuidstraat. En dat start al bij de sloop die op een circulaire manier gebeurde. Zo werd het sloopafval van het oude gebouw afgevoerd per boot, wat een veel duurzamere manier van transporteren is dan per vrachtwagen, maar werd het eveneens herwerkt tot bouwmateriaal voor onder andere funderingen. “Maar ook allerhande andere materialen worden hergebruikt”, weet schepen Nathalie Muylle, bevoegd voor stadsontwikkeling. “Van meubels over verlichting, tot zelfs de radiatoren. Die gerecupereerde materialen worden ofwel hergebruikt in het nieuwe stadhuis, ofwel herbestemd in andere projecten.”

Volledig scherm Tal van verenigingen kwamen net voor de sloop spullen uit het stadhuis ophalen die nog een tweede leven krijgen © Maarten Devoldere

Minimale ecologische impact

Maar ook de nieuwbouw wordt een waar staaltje van duurzaamheid. “Het nieuw stadhuis zal voldoen aan strenge duurzaamheidsnormen met een naadloze integratie van de historische monumenten. Het stadhuis streeft bovendien naar het BREEAM-duurzaamheidslabel ‘Excellent’. Dit is een duurzaamheidskeurmerk voor gebouwen met een minimale ecologische impact. De site wordt namelijk ook aangesloten op het warmtenet zodat er zonder fossiele brandstoffen verwarmd en gekoeld zal worden en alles wordt ook volgens de strengst mogelijke normen geïsoleerd. Onder andere dankzij deze plannen dalen de energiekosten van water, gas en elektriciteit fors.”

Volledig scherm Simulatiebeeld van het nieuwe Roeselaarse stadhuis © B-architecten-Bressers, AAD, THIRD

Pluim

Dat al deze inspanningen nu al, nog voor de eerste steen van het nieuwe stadhuis gelegd is, beloond worden, doet deugd bij alle betrokkenen. “Met het nieuwe stadhuis bouwen we een huis van en voor mensen. We leveren veel inspanningen om de Roeselarenaars te betrekken bij de bouw van dit gebouw”, aldus schepen Muylle. “Dat start al bij de sloop: zo kwamen meer dan 50 scholen en verenigingen materiaal ophalen. Hiervoor de Belgian Construction Award in de categorie ‘circulair bouwen’ ontvangen, is een opsteker om verder te blijven inzetten op duurzaam bouwen samen met de inwoners. Deze prijs is een pluim voor het volledige projectteam, van sloopaannemer Stadsbader, architecten B-Architecten, advies- en ontwerpbureau Arcadis tot het Vlaams partnerschap Vlaanderen Circulair. Dit project is een schoolvoorbeeld van hoe de samenwerking tussen verschillende partijen tot heel mooie resultaten leidt én circulair bouwen op de kaart zet. Ook in de volgende fases van het bouwproject blijft duurzaamheid de hoeksteen van het nieuwe stadhuis.”

Volledig scherm Schepen Nathalie Muylle © Joke Couvreur

Volledig scherm Sloop stadhuis © RV

Volledig scherm Simulatiebeeld van het nieuwe Roeselaarse stadhuis © B-architecten-Bressers, AAD, THIRD