Eerste Santa Run onder de vleugels van Rode Lopers klokt af op bijna duizend deelnemers

Na enkele door corona geschrapte edities zag het er even naar uit dat de loopwedstrijd van FLAC Roeselare en de Broederschool een stille dood zou sterven. Maar De Rode Lopers, die al langer de tijdsregistratie van de Santa Run op zich namen, besloten de fakkel over te nemen. En daar hebben ze geen spijt van. “Voor deze eerste vernieuwde editie mochten we bijna duizend deelnemers verwelkomen en daar zijn we zeker tevreden mee”, zegt voorzitter Patrick Lust. “De Santa Run is niet alleen een heel mooie wedstrijd, het biedt ons ook de kans om iets extra te doen voor de strijd tegen kanker.”

In het spoor van Camille

Dankzij een samenwerking met Radio 2, die op de Grote Markt de Top 2000 uitzendt, maakten lopers die verkleed waren in hun favoriete zanger of muziekgroep kans op extra prijzen. Al was het toch even zoeken naar verklede lopers tussen de zee van kerstmutsen. Jana Baert uit Roeselare had wel gevolg gegeven aan die oproep. Zij liep mee als zangeres Camille. “Een collega van me had me onlangs verteld dat ik wel wat op Camille lijk”, lacht ze. “Dus daar hebben we werk van gemaakt. Bovendien hou ik ook wel van haar muziek. Los daarvan vind ik het sowieso fijn om elk jaar mee te lopen met de Santa Run. Het is de ideale manier om de kilootjes wat onder controle te houden tussen kerst en nieuw.”