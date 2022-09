Eerste Rodenbachfeesten pakken uit met duizelingwekkend programma: “Groots cultureel stadsfeest moet nieuwe jaarlijkse traditie worden”

“Met dit feestweekend zetten we de historische figuur Rodenbach nog eens extra in de kijker”, zegt burgemeester Kris Declercq (CD&V). “Het wordt een groot feest, waar we graag een nieuwe jaarlijkse traditie van willen maken, vanzelfsprekend afgestemd op andere evenementen in de stad. Aan het begin van de zomervakantie hebben we uiteraard de Batjes en in augustus hebben we het Trax-festival, maar in september willen we de focus graag op het sociaal-artistieke leggen met onze Rodenbachfeesten. Rodenbach moet een blijvertje worden.”

Elfje, eenhoorn en acrobaten

Het programma van de gratis Rodenbachfeesten is in elk geval ronduit duizelingwekkend. Op Autovrije Zondag 18 september laat De Spil onder de noemer ‘Stroom!’ de pleinen en straten volstromen met voorstellingen, mobiele acts en acrobatie. Zo zullen acrobaten op de Grote Markt halsbrekende toeren uithalen, terwijl je op het Polenplein zelfs een erg opmerkelijke live editie van de Tour de France voorgeschoteld krijgt. Een elf, een eenhoorn en een bloemenfluisteraar zullen door de straten lopen en aan het Klein Seminarie komen er knotsgekke interactieve kunstinstallaties voor jonge en oud.

Tuin Der Lusten in het Noordhof

Park Noordhof wordt zondag omgetoverd in een bricolage-eiland voor kinderen en hun ouders, terwijl de Tuin der Lusten op diezelfde locatie vanaf zaterdag een openluchtterras opent, gepaard met theater en (folk)muziek. Op zondag is er vanaf 11 uur kleutervriendelijk theater, een circusworkshop en een speelweide, opnieuw gekruid met muziek en lekkers. Het weekend nadien, op 24 en 25 september, verhuist De Tuin Der Lusten naar het Krommebeekbos, waar in samenwerking met Amate Galli eigen producties gebracht worden. Nog op 18 september vindt er op De Munt een mobiliteitsmarkt plaats, waar je onder meer een (virtuele) autocrash aan den lijve kunt ervaren. Voor kinderen is er een skateparcours en een behendigheidsparcours.

Legoblokjes ter hoogte van de bioscoop

We zijn er nog niet doorheen. Tijdens de Rodenbachfeesten pakt de stad ook uit met verschillende muurschilderijen om het herdenkingsjaar mee af te sluiten. Nu al is een indrukwekkend spijkerschilderij met vier Rodenbachportretten van Kris Vercruysse te bewonderen aan de gevel van het stadhuis. Vijf kunstenaars zullen elke op hun eigen manier een ander aspect van Rodenbach in de verf zetten. Curator van dienst is Bjorn Van Poucke, net als in 2014. Een van de blikvangers wordt ongetwijfeld het werk van de Duitser Jan Vormann. Hij gebruikt LEGO-steentjes om beschadigde muren en kuilen te repareren. Die muur in kwestie wordt de lange lage muur voor de spoorlijn in de Gaststraat. Leuk extraatje is dat kinderen en ouders gerust mogen helpen de muur te herstellen met LEGO, zowel op zaterdag als op zondagnamiddag.

Voor wie door het bos de bomen even niet meer ziet, lanceert de stad ook een aparte brochure met de volledige programmatie. Die is ook terug te vinden op www.despil.be en op www.visitroeselare.be.

