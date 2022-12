Eerste Open Dartstornooi is schot in de roos: “Ambitie om te blijven groeien”

“We zijn een paar jaar geleden gestart met een tornooitje in het café met zestien deelnemers, maar al snel begon dat te groeien”, vertelt voorzitter Peter Cody. “Heel snel zaten we aan 32 man en het tornooi daarop waren er 64. Het café werd te klein. In overleg met Ginette Vanderperre van ‘t Veilingske besloten we uit te kijken naar een ruimere stek. Zo kwamen we in zaal OCAR terecht en zo werd het Eerste Open Darts Tornooi Roeselare geboren. De extra ruimte is geen overbodige luxe, want er zijn 88 deelnemers ingeschreven. Sommige mannen die hier vandaag komen darten, spelen zelfs af en toe in Engeland. We hebben de ambitie om de komende jaren te blijven groeien.” Burgemeester Kris Declercq (CD&V) kreeg de eer om het tornooi te openen. Dat deed hij - mits wat oefening - met een schot in de roos.