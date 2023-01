Eerste nieuwjaarsreceptie valt in de smaak: “Ze mogen dit gerust twee keer per jaar doen”

Eigenlijk was de stad al van plan om in 2021 een grote gezamenlijke nieuwjaarsreceptie te organiseren, maar dat plan moest tot twee keer toe uitgesteld worden. Maar zondag was het dan eindelijk toch zover. Alle inwoners van de stad werden op het Stationsplein getrakteerd op een hapje en een drankje. Een overrompeling werd het niet, maar het plein liep wel heel aardig vol. “Een heel mooi initiatief”, klinkt het bij Ronny Lorens en zijn echtgenote Liliane. Het koppel staat te luisteren naar het optreden van The Puppeteers. “Het is eens iets anders, niet? Bovendien zit het weer goed mee. Voor mijn part mogen ze dit zelfs twee keer per jaar doen.”