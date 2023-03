Eerste gebouw Food Innovation Park geopend: “Hier leggen we de link tussen de voedings- en gezondheidssector”

Op de hoek van de Rijksweg en de Oostnieuwkerksesteenweg in Roeselare is het eerste gebouw van het Food Innovation Park geopend. In dit nieuwe wetenschapspark, een initiatief van POM West-Vlaanderen, VIVES en Flander’s FOOD, staat onderzoek naar voeding en gezondheid en innovatie centraal.

“De voedingsindustrie is een ankerpunt van de Roeselaarse regio, iets waar veel regio’s in Europa jaloers op zijn”, opent Jean de Bethune, voorzitter van POM West-Vlaanderen. “Maar om de toekomst van die industrie veilig te stellen is het leggen van de link met kennisinstellingen noodzakelijk. Dat is precies wat we in het Food Innovation Park willen doen. Hierbij leggen we, aangemoedigd door Flander’s FOOD ( het innovatieplatform voor de Vlaamse agrovoedingsindustrie nvdr.) en de aanwezigheid van Hogeschool Vives in de stad die inzet op biotechnologie, de focus op één specifiek thema: voeding en gezondheid. Zo stellen we vast dat er, onder meer door de vergrijzing, een groeiende vraag is naar voeding op maat. Om kwaliteitsvolle en betaalbare producten te ontwikkelen, is samenwerking tussen de voedings-, zorg- en gezondheidssector essentieel. “

De ambitie van het Food Innovation Park is groot. “Roeselare staat nu al op de kaart als Flanders Food Valley of dé groentetuin van Europa. Het Food Innovation Park is een belangrijke component om uit te groeien tot de Food, Health and Tech Valley”, aldus burgemeester Kris Declercq (CD&V). “We willen een internationaal netwerk ontwikkelen. In Europa en op termijn er ook buiten”, pikt de Bethune in. “Op vandaag zijn we met drie partners maar het Food Innovation Park is een open huis waar ook andere spelers hun plek kunnen krijgen. Uitdaging is alvast om de bedrijven aan te betrekken en te tonen dat samenwerken met kennisinstellingen aan innovatie de toekomst is.”

Volledig scherm Een blik in de FR&D Hall. © Maxime Petit

1.000 vierkante meter onderzoeksruimte

De eerste bouwsteen van het Food Innovation Park is het onderzoeksgebouw dat woensdag werd geopend. Dat telt twee bouwlagen, samen goed voor 1.000 vierkante meter onderzoeksruimte. In eerste instantie is het de thuishaven van de Food research en development hall (FR&D Hall) bestaande uit een hypermoderne keuken en industriële microgolfoven. Deze testinfrastructuur richt zich op het bereiden, koelen, bewaren en heropwarmen van maaltijden en maaltijdcomponenten, onder andere in zorgkeukens. Ook vind je er een smaaklabo, labo’s gericht op voedingsanalyse en een fitnessruimte met consultatieruimtes gericht op onderzoek naar onder andere de rol van voeding op lichaamssamenstelling en gezondheidsparameters.

En het eerste gebouw is pas een begin. De komende jaren wordt het wetenschapspark nog verder uitgebouwd. “Er is nu al sprake van een erfpacht op een gebouw van Syntra West hiernaast”, weet de Bethune. “In Bedrijvencentrum Roeselare willen de ontwikkeling van starters mogelijk maken en we hebben ook de grote ambitie om vernieuwende bedrijven in de sector een plaats te geven in de regio.”

Volledig scherm POM West-Vlaanderen, VIVES en Flander’s FOOD openden het eerste onderzoeksgebouw van het Food Innovation Park. © Maxime Petit

Volledig scherm Een blik in de FR&D Hall. © Maxime Petit

Volledig scherm POM West-Vlaanderen, VIVES en Flander’s FOOD openden het eerste onderzoeksgebouw van het Food Innovation Park. © Maxime Petit

Volledig scherm Een blik in de FR&D Hall. © Maxime Petit

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.