Eerste bomen Moermanpark gaan na de zomer van 2023 in de grond

RoeselareDe eerste grote stap in de transformatie van de Moermanparking tot Moermanpark is gezet. Het Roeselaarse stadsbestuur duidde bureau OMGEVING aan als ontwerper van dienst. Er ligt momenteel een voorontwerp klaar dat nu verder verfijnd wordt. De aanleg van het Moermanpark start volgend jaar en midden 2024 moet de nieuwe groene long in het centrum van Roeselare een feit zijn.

Quasi een jaar nadat het Roeselaarse stadsbestuur besliste dat de toekomst van de Moermanparking — het parkeerterrein omzoomd door de Sint-Amandsstraat, Teerlingstraat, Cichoreistraat, Landbouwstraat en Kleine Bassinstraat — groen oogt, worden die plannen steeds concreter want een eerste voorontwerp is een feit. “We schreven met de stad een ontwerpwedstrijd uit in verband met de herontwikkeling van de Moermanparking”, vertelt schepen van Stadsontwikkeling Nathalie Muylle (CD&V). “Een vijftal kandidaten meldde zich hiervoor aan en in eerste instantie hebben we drie voorontwerpen weerhouden. Vervolgens heeft een externe jury het ontwerpbureau OMGEVING aangeduid als winnaar.”

Inspraak

OMGEVING is gevestigd in Berchem maar heeft ook kantoren in Gent en Brussel. “Zij hebben een eerste ontwerp, een soort vlekkenplan, voor het Moermanpark klaar dat nu verder uitgewerkt moet worden. Vervolgens dient er ook nog een bouwvergunning aangevraagd te worden”, licht de schepen het vervolg van het traject toe. “Ondertussen hebben wij al teruggekoppeld naar de buurt die zich wat gegroepeerd heeft. Zij onthaalden het eerste ontwerp positief. Maar sowieso krijgen zij nogmaals inspraak als de plannen verder uitgewerkt zijn.”

Volledig scherm Schepen Nathalie Muylle © Joke Couvreur

Een duidelijk zicht op wat we nu precies van die nieuwe groene oase in het centrum mogen verwachten is voor het voorjaar van 2023. Dan moet het definitieve ontwerp een feit zijn. “Er moeten ook nog enkele technische zaken bekeken worden”, aldus schepen Muylle. “Zo loopt er een beek onder de parking die we niet alleen willen verleggen, maar ook deels weer bloot willen leggen. Ook de mobiliteit in de buurt moet nog bekeken worden. Met dit alles gaan we begin 2023 aan de slag.”

Timing

Eenmaal het definitieve ontwerp een feit is, zal het snel gaan. “Na de zomer van 2023, in het plantseizoen dus, zouden de eerste bomen aangeplant moeten worden. In 2024 zou dan de aanleg van de padenstructuur en de afwerking volgen zodat het Moermanpark tegen midden 2024 een feit is. Nog voor de aanplant start moet de parking onthard worden.” Toch durft schepen Muylle nog geen exacte timing plakken op het einde van het parkeerverhaal op de site. Ook het gebruik van de site voor de organisatie van het Natourcriterium in 2023 is nog een vraagteken. “Dat wordt allemaal nog bekeken, maar ik vermoed dat het verhaal van de parking midden 2023 eindig zal zijn”, besluit de schepen.

