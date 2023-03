Eerste bewoners nemen intrek in woonproject Bel-Ford: “Grootste troef is de centrale ligging”

Waar tussen de Hendrik Conscience-, de Wortel- en de Sint-Amandsstraat jarenlang de oude gebouwen van Belgacom stonden, verrees de voorbije jaren dankzij ontwikkelaars Lafaut Immogroep en KERN Development het duurzame wooneiland Bel-Ford. Dat nieuwbouwproject is kort samengevat goed voor 71 appartementen en het nieuwe kantoorgebouw van Crefius.

Bijna uitverkocht

Roeselare is de snelst groeiende centrumstad van Vlaanderen en beschikt over een ruim aanbod van nieuwbouwappartementen. Toch ligt het Bel-Ford-project goed in de markt en zijn er slechts nog enkele appartementen te koop. “Met Bel-Ford behaalden we een vlotte voorverkoop”, vertelt Dieter Carron van verkoopkantoor Dicasa. “We zien een interessante afwisseling van investeerders en kopers voor eigen bewoning. Nu de appartementen zijn afgewerkt, merken we opnieuw een boost in de verkoop.” “Bel-Ford biedt nieuw leven in deze dynamische stad”, pikt Nik Vercaigne van verkoopkantoor Domicill in. “De opmerkingen zijn bijzonder gunstig en er is een hoge tevredenheid. Kopers spreken telkens vol lof bij de sleuteloverdracht.” “Grootste troef is de centrale ligging in de stad”, vult Hélène Dobbels van verkoopkantoor Real Estate by Karolien aan. “Daarnaast is de architectuur en afwerking doordacht uitgevoerd. Zo zie je dat de ruimtes zijn ingedeeld met veel aandacht voor zon- en lichtinval.”

Eerste bewoners

Niet enkel Crefius verhuisde al van de Hendrik Consciencestraat, waar hun vroegere kantoor te koop staat, naar Bel-Ford. Ook de eerste bewoners zijn ondertussen een feit. Olga Desimpelaere was in 2021 een van de eerste geïnteresseerden en is bijzonder enthousiast over haar verhuis. “Vanuit mijn appartement heb ik een mooi zicht op de binnenplaats van het project”, vertelt ze. “Daarnaast sta ik meteen in het centrum van Roeselare. Er zijn talloze winkels in de buurt en ook de markt is vlakbij. Verder is de sfeer in het gebouw zeer aangenaam. De eerste contacten met de buren verlopen heel hartelijk.”

Maar ook met het oog op de toekomst blijkt Bel-Ford heel wat in petto te hebben. Patrick Goes zocht samen met zijn vrouw naar een goede investering en belandde bij Bel-Ford. “Het mooie project in deze aantrekkelijke stad gaf ons het geschikte vooruitzicht voor later”, aldus Patrick. “We konden ons meteen vinden in het concept en ook het contact met de verschillende makelaars en ontwikkelaars verliep vlot. Binnenkort gaan we op zoek naar huurders, om dan binnen enkele jaren zelf het appartement te betrekken.”

Wortelstraat heringericht

Bel-Ford is een ontwerp van het Belgische architectenbureau CAAN architecten. Alle appartementen zijn aangesloten op het warmtenet van afvalintercommunale MIROM en worden dus verwarmd met restwarmte van de verbrandingsoven langs de Oostnieuwkerksesteenweg. Het project omvat ook een ondergrondse parking, een groene binnenplaats voorzien van ruime wandel- en fietsdoorgangen en tijdens de werken werd ook de smalle Wortelstraat aangepakt. De straat werd verbreed en heringericht. Garages zijn er nog steeds bereikbaar, maar overig autoverkeer wordt verhinderd, wat het comfort van de voetgangers en fietsers vergroot.

