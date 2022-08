Eerst samen met ex op restaurant, daarna tegen muur geduwd, bij keel gegrepen en gewurgd: dertiger vraagt begeleiding voor agressie- en alcoholprobleem

Na een relatie van zo’n 3 maanden maakten L.R. en zijn vriendin er halfweg juni een einde aan. Toch gingen ze twee dagen later nog eens samen op restaurant, doken ze ook in bed maar de discussies waren nooit veraf. Vooral niet toen L.R. in haar gsm berichtjes van andere mannen vond. “Hij werd boos, sloeg haar hoofd tegen de muur en probeerde haar te wurgen. Hij had gedronken en dat is zijn probleem”, vond de openbare aanklager. Hij drong aan op een celstraf van 18 maanden met begeleiding voor zijn alcohol- en agressieproblematiek. L.R. liep voor de politierechtbank al zeven veroordelingen op voor alcoholintoxicatie en moest al zijn rijbewijs inleveren. “Wat die avond gebeurde, was niet netjes. Ik ben beschaamd”, aldus de dertiger. “Het mag en kan niet meer gebeuren.” Hij liep al eerder ook eens een veroordeling voor partnergeweld op. “Ik ben al acht weken gestopt met drinken”, vertelde hij nog aan de rechter. Vonnis op 13 september.