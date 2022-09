Eenrichtingsverkeer in Kazandstraat tijdens nutswerken

De heraanleg van de Kazandstraat komt er in strijd tegen de wateroverlast, maar moet eveneens zorgen voor meer verkeersveiligheid en groen. In een eerste fase gebeuren er nutswerken. Dit betekent dat verschillende nutsmaatschappijen er hun kabels en leidingen voor elektriciteit, telecom en drinkwaterleiding vernieuwen. Tegelijk worden de kabels voor verlichting ondergronds gebracht. Deze werken worden uitgevoerd vanaf maandag 10 oktober en gebeuren in het voetpad en in verschillende stappen om de hinder te spreiden. Zo wordt er straks gewerkt van de Schaapbruggestraat tot aan het kruispunt met de Aakstraat, inclusief het kruispunt. Dit is wellicht drie tot vier maanden werk.

Om veilig te kunnen werken, is er tijdens de werken doorgaand verkeer in één richting mogelijk van de Aakstraat in de richting van de Schaapbruggestraat. Tussen de Aakstraat en de Mandellaan blijft er verkeer in beide richtingen mogelijk. De woningen blijven bereikbaar en na de werken worden het voetpad en de rijweg tijdelijk hersteld in afwachting van de riolerings- en wegeniswerken. Die starten wellicht in maart 2023 en zouden, als alles vlot verloopt, tegen eind volgend jaar achter de rug moeten zijn.