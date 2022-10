Eenrichtingsverkeer in Groenestraat door drukte op begraafplaats

Koolskamp Wijkcomité Heuvelhove organi­seert trick or treat

Voor het zesde jaar op rij is het griezelen geblazen in Koolkamp dankzij wijkcomité Heuvelhove. Op 31 oktober organiseren ze een gezinsvriendelijke ‘trick or treat’-wandeling doorheen de straatjes van hun wijk die voor de gelegenheid thematisch wordt versierd. Je kan ook genieten in Dracula’s Bierpub en voor de kinderen is er een kleurwedstrijd waarmee tickets voor de Cityscoop in Roeselare te winnen zijn. Epicentrum is OC ’t Zonneke langs de Ardooisestraat. Meer info op https://www.heuvelhove-koolskamp.be/trick-or-treat2022.

20 oktober