"Eén van de grootste aankopen tot nu toe": Agentschap Natuur en Bos koopt in één klap 34 hectare voor extra bos in regio Roeselare-Moorslede

West-Vlaanderen is met een bebossingsindex van 2,3% de minst bosrijke provincie van Vlaanderen. Binnen de provincie zelf is de regio Roeselare - Moorslede één van de bosarmste en dichtstbevolkte regio’s. De voorbije jaren deed Natuur en Bos al verschillende inspanningen om meer bos te realiseren in deze regio. Zo heeft Natuur en Bos in de gemeente Moorslede al 18 hectare in beheer in het Vierkavenbos. In 2021 werd een oppervlakte van 5,3 hectare verworven en aangeplant nabij de Koekuit in Moorslede, en werd de kiem geplant voor een nieuw domeinbos genaamd de Crasselhouckbossen. Deze bosjes vormen stapstenen tussen het westelijk gelegen Polygoonbos in Zonnebeke en het Vrijbos in Houthulst en het oostelijk gelegen Bergmolenbos in Roeselare dat nog in volle ontwikkeling is.