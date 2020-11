Eén slachtoffer gewond bij grote vechtpartij op Stationsplein

Ardooie/Roeselare Coronavi­rus treft Anny Tuytte (86), bezielster Flieflot­ter en Huroki: “Ze had heel groot hart en kwam op voor de zwaksten in de maatschap­pij.”

6 november Na een kort verblijf in het ziekenhuis is Anny Tuytte (86) uit Ardooie overleden. Ze was vooral gekend als bezielster en oprichtster van kinderatelier Flieflotter en de vzw Huroki. “Veel volwassenen van vandaag hebben veel te danken aan Anny en houden mooie herinneringen aan haar over”, klinkt het bij dochters Franciska en Sibylle, die gemeenteraadslid is in Ardooie.