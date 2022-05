“Een paaltje omvergereden? Ja, maar ik heb het netjes aan de kant gelegd”: automobilist heeft opmerkelijk excuus voor vluchtmisdrijf

D.G. schatte op 20 februari 2021 een bocht verkeerd in op de Moorseelsesteenweg in Rumbeke. Hij reed een verkeersbord aan en pleegde vluchtmisdrijf. “Ik was verblind door de zon”, verklaarde hij in de rechtbank. “Ik ben gestopt, heb de paal van onder mijn wagen gehaald en die aan de kant gelegd. Daarna ben ik doorgereden.”

Hij kon later geïdentificeerd worden. Dat D.G. de politie niet had verwittigd, wordt hem niet in dank afgenomen. De man, die in 2018 ook al door de politierechter in Ieper werd veroordeeld en wiens auto niet meer geldig gekeurd bleek, kreeg een maand rijverbod en een boete van 1.200 euro. Hij moet ook zijn theoretisch en praktisch rij-examen opnieuw afleggen en medische en psychologische proeven doorstaan.