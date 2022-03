Een nieuwe lente, een nieuw kunstwerk én een virtuele beeldentuin: kunstwerken in Roeselare in de verf gezet tijdens beeldenroute

RoeselareRoeselare is een kunstwerk rijker. Het werk N.E.S.T. van kunstenaar Stief DeSmet siert voortaan de gevel van Ter Posterie langs de Ooststraat. Daarnaast maakte de stad werk van een virtuele beeldentuin, een digitale kaart die meer info verschaft over alle kunstwerken die terug te vinden zijn in het Roeselaarse straatbeeld en de perfecte basis is om een eigen beeldenroute samen te stellen.

Roeselare greep de eerste dag van de lente aan om een toepasselijk kunstwerk te onthullen. N.E.S.T., van de hand van kunstenaar Stief DeSmet die je kan kennen van ‘Monument for a Wullok’ op de Westelijke Strekdam in Oostende, kan je voortaan bewonderen aan de gevel van Ter Posterie. “Het werk is gemaakt op basis van takjes die ik in m’n eigen tuin heb gevonden”, licht Stief zijn creatie toe. “Die heb ik afgegoten in brons en ermee een nestje gemaakt. De uiteindes waar de takjes werden afgeknipt zijn afgezet met bladgoud, wat voor een mooie reflectie zorgt als de zon erop valt en op die manier de straat meeneemt in het werk. Het werk symboliseert de geborgenheid die we iedereen moeten bieden, zeker in tijden van corona.”

N.E.S.T. kan je vinden aan de gevel van Ter Posterie.

Corona

Het intieme, fijne sculptuur werd gemaakt in het kader van de coronakunstwedstrijd, waarvoor de stad eind 2020 een oproep lanceerde. Van de 58 kandidaten werd het ontwerp van Stief DeSmet als tweede laureaat aangeduid. Het winnende kunstwerk, Fluctus van Tinus Vermeersch, kreeg vorige maand al een definitieve stek in het Krommebeekbos. “En met heel veel goesting hebben we ook het werk van Stief aangekocht”, aldus cultuurschepen Mieke Vanbrussel (CD&V). “Het is een heel subtiel werk dat een te ontdekken meerwaarde biedt in het straatbeeld. Het zal eerder door een opmerkzame passant gezien worden of men moet erop gewezen worden. Hierdoor creëert dit een verrassende en onverwachte ervaring in het stadscentrum.”

De virtuele beeldentuin

Digitale kaart

Corona lag niet alleen aan de basis van het nieuwe kunstwerk, maar leidde ook tot de realisatie van een virtuele beeldentuin. “Door corona werd er veel meer gewandeld en gefietst”, aldus schepen Vanbrussel. “Zo ontdekten heel wat mensen de vele kunstwerken die op openbaar domein staan, maar het leidde ook tot veel vragen. Wat stelt een bepaald werk voor? Door wie is het gerealiseerd? Waarom staat het precies op die plek? Daarnaast trekken vaak ook leerlingen de stad in voor een kunstopdracht of krijgen we vragen van nazaten van kunstenaars. Daarom maakten we werk van een virtuele beeldentuin. Dat is een digitale kaart waarop meer dan vijftig kunstwerken zijn opgenomen en die een antwoord biedt op al je vragen. Via een druk op het icoontje op de kaart kom je bij een foto en alle info over het kunstwerk en de kunstenaar(s) terecht. Je kan ook een specifiek kunstwerk uit de alfabetische lijst kiezen en met één klik alle info over het werk terugvinden. Met deze tool kan je trouwens perfect je eigen beeldenroute samenstellen en op kunstverkenning gaan in de stad.”

De virtuele beeldentuin is gekoppeld aan de Erfgoedapp, te downloaden in de appstore. Die geeft meer info over gedenkplaten op gevels en herdenkingsmonumenten op pleinen.

Roeselare luidt de lente in met het kunstwerk N.E.S.T.