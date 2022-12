Een innovatieve glaskunstenaar, een jonge dichteres en een vioolbouwer met ambitie: Dit zijn de Cultureel Ambassadeurs 2022-2024

Stad Roeselare benoemt sinds 2013 jaarlijks één of meerdere Cultureel Ambassadeurs. “Telkens gaat het om mensen of verenigingen die iets meer doen voor de stad op cultureel vlak”, zegt cultuurschepen Mieke Vanbrussel (CD&V). “Ze zetten onze stad op de kaart in binnen- en buitenland en wij willen dan ook graag iets terugdoen.” Dat iets omhelst ondersteuning op vlak van communicatie en publiciteit en eventueel ook een financiële duw in de rug. Concreet trekt de stad hiervoor jaarlijks 130.000 euro uit.

De keuze van de Cultureel ambassadeurs is in handen van de Cultuur- en Erfgoedraad. “Er waren meer kandidaten dan andere jaren”, weet voorzitter Michel Veracx. “En na een pittig debat hebben we gekozen voor drie personen uit totaal verschillende sectoren.”

Volledig scherm Joost Caen. © Maxime Petit

Klimaatgerichte innovatie

De eerste nagelnieuwe Cultureel Ambassadeur voor de periode 2022_202024 is Joost Caen. “Als autoriteit op vlak van historisch en hedendaagse glaskunst die zelfs les gaf in China en de VS geeft hij onze stad internationale uitstraling. Bovendien probeert hij ook een jonger publiek warm te maken voor een oude ambacht”, aldus Veracx. Caen krijgt zowel de titel als een subsidie. “Ruim 20 jaar terug ontwikkelde ik een nieuw soort glaskunst, een combinatie met zonnecellen”, duidt Joost het project waarvoor hij de centen wil gebruiken. “Dit omdat zonnepanelen niet altijd esthetisch zijn. Ik maakte met die technieken een werk dat te zien is in Deurne en in Kortrijk, maar nadien is dat wat stilgevallen. In tijden van energiecrisis en klimaatwijzigingen wil ik deze technologie graag weer in de kijker zetten. Het is de bedoeling om een glaskunstwerk met zonnecellen te maken voor de stad, iets dat een plekje zal krijgen in een publiek gebouw dat Roeselare op de kaart moet zetten op vlak van klimaatgerichte innovatie.”

Volledig scherm Lise Surmont. © Maxime Petit

Samenwerking

Ook schrijfster en dichteres Lise Surmont krijgt de titel en subsidies. “Ze heeft een enorme drive en veel ideeën”, oordeelt Veracx. “We willen de jeugd graag ondersteunen.” Lise wil in 2023 graag haar eerste dichtbundel publiceren. “Ik schrijf al van jongsaf, maar nu is de tijd rijp om mijn schrijfsels te delen”, vertelt Lise zelf.” Bovendien wil ik voor die bundel graag samenwerken met een ander Roeselaars talent: illustratrice Wieske Vandendriessche. Ook denk ik aan poëtische ingrepen in het straatbeeld of in het groen.”

Volledig scherm Vik Vandamme. © Maxime Petit

Ambacht

Derde nieuwe Cultureel Ambassadeur is tenslotte Vik Vandamme , de jonge viool- en cellobouwer die een eigen atelier heeft in de Arme Klarenstraat. Hij krijgt de titel. “Vik krijgt de titel omdat hij actief is in een niche, een ambacht die we in onze stad willen koesteren”, zegt aldus de voorzitter. Vik wil op zijn beurt graag Roeselare verder uitdragen. “In elk instrument dat ik bouw hangt een sticker met mijn naam en de verwijzing naar Roeselare”, aldus Vik. “Op vandaag zijn mijn instrumenten vooral al in Noorwegen te vinden, maar ik hoop dat ik kan uitgroeien tot een echte ambassadeur van de stad met instrumenten over heel de wereld.”

Volledig scherm De Cultureel Ambassadeurs samen met schepen Vanbrussel en voorzitter Michel Veracx. © Maxime Petit

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.