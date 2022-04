“Een ‘hutje in het bos’, maar dan wat grootser opgevat”: Voormalige paardenstallingen kasteel van Rumbeke omgeturnd tot educatief centrum Sterrebos

RumbekeDe vroegere paardenstallen aan het kasteel van Rumbeke kregen een nieuwe bestemming. Stadlandschap West-Vlaamse hart opende er hun gloednieuwe educatief centrum Sterrebos van waaruit ze voortaan activiteiten voor zowel scholen als het brede publiek opzetten. Iedereen kan op zondag 24 april het nieuwe centrum ontdekken tijdens de gratis gezinsnamiddag ‘Beleef het Sterrebos’. Later dit jaar wil Stadlandschap West-Vlaamse hart ook nog educatieve centra openen in Ingelmunster aan het kanaal en in De Baliekouter in Wakken.

De tijd dat de stallingen aan het kasteel van Rumbeke plaats boden aan paarden ligt al lang achter ons. Nadat de stallen in 2006 gerestaureerd werden, werden ze de voorbije jaren vooral ingezet al exporuimte. Zo kon je er de expo Vrouwen van Vlaanderen bewonderen en kwamen koning Filip en koningin Mathilde er in 2016 nog een bezoekje brengen aan de tentoonstelling Koning Albert I en de Groote Oorlog. Maar voortaan herbergen de stallingen het educatief centrum Sterrebos.

Volledig scherm Educatief Centrum Sterrebos vond een stek in de oude paardenstallingen van het kasteel van Rumbeke. © Maxime Petit

De Provincie West-Vlaanderen huurt de voormalige paardenstallen al sinds juni 2020, maar corona stak de nodige stokken in de wielen van de uitbouw van de eerste vaste uitvalsbasis van Stadlandschap West-Vlaamse hart. Maar uiteindelijk kon het educatief centrum Sterrebos er donderdagavond toch officieel geopend worden.

In de schoolomgeving

Scholen kunnen er terecht om van daaruit het provinciedomein Sterrebos en omgeving te ontdekken of om educatieve pakketten te volgen. Het centrum beschikt over verschillende polyvalente zalen, met smartboards, televisieschermen, projectiemateriaal, materialenhoek, … De reservaties lopen al vlot binnen. “Stadlandschap heeft een duidelijke visie over educatie organiseren in ’t West-Vlaamse hart”, vertelt Roeland Vanlerberghe, coördinator Stadlandschap West-Vlaamse hart. “Ons uitgangspunt is een belevingsvol en aantrekkelijk aanbod in de schoolomgeving realiseren. Voor bepaalde thema’s zijn daar echter onvoldoende aanknopingspunten of is er speciaal materiaal nodig. In deze situatie kan de school terecht in een klein educatief centrum in de buurt.”

Volledig scherm Binnenkijken in het gloednieuwe EC. © Maxime Petit

Vooral buiten

EC Sterrebos is voortaan zo’n uitvalsbasis. Maar er staan er nog op stapel. “Dit jaar willen we ook in de Baliekouter en in Ingelmunster nabij het kanaal een EC openen”, gaat Roeland verder. “En daar profiteert ook het brede publiek van. Lezingen, workshops, opleidingen, begeleide wandelingen … kunnen er aangeboden worden.” “Ook al willen we het brede publiek vooral ‘buiten’ krijgen, een binnenruimte blijft toch een extra troef”, pikt Valérie Meert, publiekswerker Stadlandschap West-Vlaamse hart, in. “Een herkenbare locatie waarvan de deelnemers weten ‘Ah, hier moeten we zijn’. Een plek ter beschutting van het wispelturige Belgische weer. Een afspraakplaats met gidsen, vrijwilligers… Een ruimte waar veelgebruikt materiaal z’n plek krijgt. Kortom, een ‘hutje in het bos’, maar dan wat grootser opgevat.”

Beleef het Sterrebos

Benieuwd? Tijdens de gratis gezinsnamiddag ‘Beleef het Sterrebos’ op zondag 24 aprilvan 13.30 tot 16.30 uur kan het ruime publiek het educatief centrum Sterrebos ontdekken. Op de bovenverdieping worden de lenzen van de telescopen, binoculairs en de microeye scherp gesteld. Er is ook een mini-expo over de werking van Stadlandschap West-Vlaamse hart. Ook buiten, op het provinciedomein Sterrebos, staan er heel wat activiteiten op het programma. Zo kunnen bezoekers hun gevoel voor ritme uitproberen in de workshop bosbeatz (slagwerk met natuurelementen), meelwormen proeven, braakballen pluizen en een teletijdmachine nemen naar het middeleeuwse kasteeldomein. Verspreid over het bos staan er natuurateliers rond vleermuizen, bijen, waterdiertjes, kriebelbeestjes en eetbare planten. Meer op www.westvlaamsehart.be.

LEES OOK:

Volledig scherm Educatief centrum Sterrebos. © Maxime Petit

Volledig scherm Educatief centrum Sterrebos. © Maxime Petit

Volledig scherm Educatief centrum Sterrebos. © Maxime Petit

Volledig scherm Educatief centrum Sterrebos. © Maxime Petit

Volledig scherm Educatief centrum Sterrebos. © Maxime Petit