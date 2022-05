Eén hiaat nog in zijn strafregister, maar ook dat is nu van de baan

De zelfstandig aannemer werd op 30 april vorig jaar in Roeselare gecontroleerd door de politie. Toen bleek dat hij niet mocht rijden, omdat hij in januari 2021 door de politierechter in Ieper was veroordeeld. De teruggave van zijn rijbewijs werd toen gekoppeld aan het afleggen van vier herstelproeven: het theoretisch en praktisch examen, en het doorstaan van medische en psychologische testen. Alleen: de man trok zich daar niks van aan en bleef lustig verder rijden.

Op de rails

“De beklaagde verscheen al in de rechtbank voor alle mogelijke inbreuken, zoals intoxicatie, vluchtmisdrijf, geen keuring, geen verzekering…”, zei de openbare aanklager. “Alleen sturen spijts verval ontbrak nog. Bij deze is ook dat in orde.” De aannemer schuifelde ongemakkelijk heen en weer in het beklaagdenbankje. “Ik zat toen in een moeilijke periode waarin heel veel negatieve dingen zijn gebeurd”, sprak hij. “Nu is dat gelukkig voorbij en heb ik mijn leven op de rails.” De rechter was niet mals. Hij gaf de man 6 maanden rijverbod waarvan 2 met uitstel - bovenop de 6 weken die A.V. nog moest uitzweten - en een boete van 3.800 euro. Hij legde ook nog eens de vier herstelproeven op.