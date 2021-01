Een gezondheidsmissie met een geurtje: veertig Roeselarenaars staan zweet af om speurhonden coronavirus te leren opsporen

Kortrijk Opening zesde IzyCoffee koffiebar in Kortrijk is pas begin: “Starbucks van Europese vasteland worden, maar dan wel met kwaliteits­kof­fie”

10:38 IzyCoffee opent eind januari een koffiebar in de Korte Steenstraat in Kortrijk. Het wordt de zesde vestiging van de grootste Belgische koffieketen. “Kortrijk bloeit, met bijna 80.000 inwoners. Deze stad kan zeker dertig koffiebars aan. De coronacrisis? Onze omzet is in 2020 net verdriedubbeld. Wat buitengewoon is”, zegt zaakvoerder Bart Buyse (47). “We willen de Starbucks van het Europese vasteland worden. Het verschil is wel dat wij enkel kwaliteitskoffie serveren.”