Eén gewonde bij grote vechtpartij op Stationsplein

Bieten voor jaarlijkse wedstrijd af te halen aan ’t Hofland

4 november Dit jaar is er in Ardooie geen groot dorpsfeest voor Sint-Maarten. Maar de traditionele bietenwedstrijd voor kinderen tussen 3 en 12 jaar, een samenwerking tussen het Sint-Maartenscomité en de Jeugdraad Ardooie-Koolskamp, kan wel doorgaan. Vanaf vandaag, woensdag 4 november, kan je je biet afhalen aan ’t Hofland. Vervolgens laat je je creativiteit de vrije loop om je versierde biet terug binnen te brengen in ’t Hofland. Dit kan op zaterdag 7 november tussen 9 en 11 uur. Op de biet vermeld je je naam, adres, leeftijd, telefoonnummer, school en of je de biet helemaal zelf hebt versierd. Per leeftijdscategorie kiest een vakjury de drie leukste bieten. Bij iedere categorie wordt ook een winnaar uitgeloot, maar sowieso krijgt iedere deelnemer een leuke attentie.