Eén arrestatie na verdacht overlijden in het centrum van Roeselare: Karnemelkstraat urenlang hermetisch afgesloten

Roeselare POP-IN RSL brengt beleving naar Grote Markt: van verlich­ting over kledij tot design en slim energiebe­heer

Vijf ondernemers bundelen de krachten en brengen via ‘POP-IN RSL’ , een pop-up ondergebracht in het pand dat eind vorig jaar nog dienst deed als het Huis van Sinterklaas, beleving naar de Roeselaarse Grote Markt. Elk van hen heeft z’n eigen reden om mee te stappen in het verhaal, gaande van even ontsnappen aan wegenwerken tot ervaren wat de impact is van een toplocatie op je eigen zaak.

