Eden Kunstenfestival sluit af met concert voor goede doel

Gits/Lichtervelde Welkom in het West-Vlaanderen van Delfine Persoon: “Veel mooie groene plekjes in Gits en Lichtervel­de om te lopen met Django”

Delfine Persoon bokst dit weekend op een helikopterplatform in Dubai op 200 meter hoogte. Meestal zoekt ze het een pak dichter bij huis, want bijna al haar favoriete plekjes liggen op minder dan tien kilometer van haar voordeur. Geen wonder, want veel vrije tijd heeft de 37-jarige kampioene niet. Ze werkt fulltime voor de politie, runt een boksclub en is ook nog eens volop bezig een nieuwe bokshal uit de grond te stampen. “Als ik ergens heen ga met Filiep (Tampere – haar partner, nvdr.), dan heeft dat eigenlijk altijd met het boksen te maken.”

