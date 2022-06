Eddy en Virpi zetten inzameling op poten voor dieren en hun eigenaars in Oekraïne: “Kan niet dat mensen die alles op alles zetten om te overleven hun huisdieren moeten zien creperen”

RoeselareOnder de noemer Belgian support for Ukrainians with animals zetten Eddy Dewolf en Virpi Nykänen via de National Belgian Rottweiler Club (NBRC), waar Eddy voorzitter van is, een solidariteitsactie op voor de slachtoffers van de oorlog in Oekraïne. Ze zamelen centen in om Oekraïense diereneigenaars te ondersteunen. “Op amper één dag zamelden we al 1.000 euro in en onze actie krijgt ook navolging in het buitenland“, zegt Eddy.

Eddy Dewolf en Virpi Nykänen hebben een heel groot hart voor dieren, specifiek voor Rottweilers. Eddy is voorzitter van de National Belgian Rottweiler Club (NBRC), samen runnen ze de rottweilerkennel Hof Chao en bij hen thuis in Beitem rennen zeven rottweilers rond. Het is vanuit die dierenliefde dat Eddy woensdag besliste dat hij niet langer aan de zijlijn kon staan bij het (dieren)leed in Oekraïne. “Als voorzitter van de NBRC heb ik al lang contact met Igor en Maria Dubovenko, een koppel Oekraïense fokkers en keurmeesters. Na het uitbreken van de oorlog is Maria samen met haar zoon Jan naar Duitsland gevlucht. Igor mag het land niet uit en blijft in Odessa waar hij zich ontfermt over hun huis, zaak en bejaarde moeder. De situatie is er bijzonder schrijnend.”

Persoonlijk

Via de NBRC moesten ze gewoon iets doen. “Het kan niet zijn dat mensen die alles op alles moeten zetten om te overleven hun huisdieren moeten zien creperen omdat ze geen geld hebben om hen te voederen of dat ze hun geliefde paarden of schapen noodgedwongen moeten slachten. Voor Virpi, die afkomstig is van Finland, is de oorlog bovendien persoonlijk. Wat als Rusland buurland Finland binnenvalt? Haar familie woont er nog.”

Om centen in te zamelen werd woensdag een afzonderlijke rekening geopend. “Ook plannen we, dankzij de steun van onze sponsors Mera hondenvoer en Euro Joe, een tombola tijdens onze clubshows op 19 juni in Geel en op 21 augustus in Olmen. Alle opbrengsten gaan naar Oekraïne. Igor, naar wiens bericht ik elke dag uitkijk om zeker te zijn dat hij nog leeft, engageert zich voor de verdeling van de centen en zorgt ervoor dat die terechtkomen bij de mensen die het meest nodig hebben.”

Het koppel wil hun actie op nationaal vlak uitbouwen. “En we krijgen alvast navolging in het buitenland. In onder meer Engeland, Zweden, Finland, Canada, Amerika, Italië, Frankrijk, Australië en Duitsland worden door andere rottweilerliefhebbers gelijkaardige acties opgezet.”

Hoop

Maria Dubovenko is enorm dankbaar voor het initiatief van Eddy en Virpi. “Het is een heel mooi gebaar, het toont dat ze een groot hart hebben en echt willen helpen”, laat ze telefonisch weten vanuit Duitsland. “Mensen zoals hen geven ons hoop. De situatie in Oekraïne is heel moeilijk. Heel veel mensen zijn gevlucht en lieten hun huisdieren achter. Vaak gaven ze wat centen voor voeding aan buren omdat ze dachten dat ze snel zouden kunnen terugkeren. Maar helaas is dat niet zo. Bovendien wordt de situatie voor wie achtergebleven is alleen maar moeilijker. Mensen verloren hun woning, hun job en hebben geen geld. Igor kent die mensen en hun persoonlijke situatie. Hij zal er voor zorgen dat het geld goed terechtkomt.”

Wie de actie wil steunen, kan een vrijwillige bijdrage storten op BE68103079963434 van National Belgium Rottweiler Club/Oekraïne. Meer info via de Facebookpagina Belgian support for Ukrainians with animals.

