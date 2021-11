E403 afgesloten na botsing vrachtwagen tegen signalisatiewagen in Oekene

Ardooie Ardooie plant bomen voor kinderen geboren in 2019 en 2020

Ardooie is enkele fruitbomen rijker. Het gemeentebestuur organiseerde samen met de Gezinsbond een geboorteboomactie. Alle kindjes geboren in 2019 en 2020 werden hiervoor uitgenodigd. In de Mispelstraat gingen enkele perenbomen in de grond. Na de aanplant kon iedereen aan de Albertzaal genieten van een tas soep. Bovendien kregen alle gezinnen ook een boompje mee naar huis om zelf in de tuin te planten.

26 november