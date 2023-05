Dwars door Beveren omvat opnieuw eerbetoon aan gestorven brandweercollega Sam

Celstraf met uitstel voor jongeman na diefstal­len op café

Een jongeman is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 3 maanden met uitstel voor het plegen van verschillende diefstallen op café in Roeselare. In oktober 2021 ging hij er met enkele rugzakken en handtassen vandoor in Bistro Botanique in Roeselare.