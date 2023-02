Duo verstopte drugs in verborgen hyprocruimte op appartement verslaafde vriend: “Dacht dat ik ‘Scarface’ was.”

Geroemd tot in Hong Kong, nu stelt textielkun­ste­naar Klaas Rommelaere voor het eerst tentoon in zijn Roeselare: “Hommage aan opa”

Zijn kunstwerken gemaakt van tientallen kleine borduurwerkjes waren al te zien in Tokyo, Rotterdam en Rijsel, maar nu exposeert Klaas Rommelaere (36) voor het eerst in zijn geboortestad Roeselare. Via de tentoonstelling ‘Memorie’ in kunst- en erfgoedhuis Ter Posterie deelt hij zijn levensherinneringen die hij met naald, draad, wol en garen verheft tot kunst. Die combineert hij voor het eerst met werken van zijn overleden grootvader Lucien. “Een grote inspiratiebron”, zegt Klaas, die straks misschien ook jou leert borduren.