Duivenkweker Kurt (51) als rockster ontvangen in China: “Zij hebben het geld en de ambitie, voor de expertise kloppen ze bij mij aan”

“In België kan ik gewoon over straat lopen, in China moet ik om de tien stappen met iemand op de foto. Waanzin”. Aan het woord is geen superster, maar wel…Kurt Platteeuw (51) uit Rumbeke. Wie in ons land een beetje thuis is in de duivensport kent hem als een topkweker, voor de rest van ons is hij een nobele onbekende. En toch wordt hij er op handen gedragen. Momenteel is hij op uitnodiging van zes duivenliefhebbers op rondreis in China, waar hij de tijd van zijn leven beleeft.