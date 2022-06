Dubbel jubileum voor Els van café De Pelikaan: “Het geheim van een goeie cafébazin? Goed kunnen luisteren is belangrijk. Goed kunnen zwijgen ook”

Els is een geboren en getogen Roeselaarse en begon haar carrière in café De Mol in Izegem in 1994. Daar hield ze zes jaar café, waarna ze negen jaar De Lijster runde in Roeselare. Sinds 1 juni 2012 staat ze achter de toog van café De Pelikaan. En daar is ze bijzonder graag gezien door de klanten. Om hen te bedanken trakteerde Els hen zaterdag op een jubileumfeestje. “Ik ga er met veel plezier nog minstens een jaar of tien mee door”, aldus Els. “Het geheim van een goede cafébazin? Goed kunnen luisteren is heel belangrijk. Maar goed kunnen zwijgen is dat eigenlijk ook. En het allerbelangrijkste is weten op welk moment”, knipoogt ze.