Droomwoning van Sammy (25) en Arike (24) is klaar, maar er ligt nog geen straat na onenigheid tussen Fluvius en verkavelaar: “Als het brandt, raakt brandweer niet door de modder”

Verhuizen is volgens velen een rotkarwei, maar Sammy Goderis en Arike Labaere hebben echt recht van spreken. Hun nieuwbouwwoning is klaar, maar de straat is nog niet aangelegd. Verhuizen doen ze deels te voet - ze wonen op amper tweehonderd meter van hun nieuwe stek – , maar wanneer Sammy zich met de auto en aanhangwagen in de onafgewerkte straat waagt, is het hopen dat hij niet vast komt te zitten in de modder. “Eind september kregen we te horen dat onze nieuwbouw op 29 oktober zou opgeleverd worden”, vertelt Sammy. “De straat lag er toen nog niet, maar we kregen de garantie dat die in orde zou zijn tegen de oplevering.”