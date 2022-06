Dronken door rood licht naar drankautomaat: 9 maanden rijverbod en alcoholslot

Nadat hij met zijn vriendin thuis al stevig had gedronken, was de drankvoorraad bij G.C. op. Hij stapte in de auto om wat extra te halen in een drankautomaat. Aan de Brugsesteenweg in Roeselare negeerde hij evenwel een rood licht. Het was niet voor het eerst dat hij teveel op had achter het stuur. Als hij na zijn rijverbod opnieuw met de auto zal willen rijden, zal hij eerst opnieuw moeten slagen voor zijn praktisch en theoretisch rij-examen, medische en psychologische proeven. Daarna zal hij een jaar lang enkel met een auto met een alcoholslot mogen rondrijden.