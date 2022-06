Dronken bestuurster gewond nadat ze over de kop in gracht terecht komt

De 25-jarige bestuurster uit Roeselare was in de nacht van donderdag op vrijdag omstreeks middernacht in de Wervikstraat en reed in de richting van Beselare. Ter hoogte van het rondpunt met de Kasteelstraat liep het volledig verkeerd. In plaats van rond het rondpunt te rijden, snelde ze er gewoon rechtdoor over. Daarna verloor ze de controle over het stuur. Ze ging aan het tollen, ging door de graskant en belandde uiteindelijk ondersteboven in de gracht. De hulpdiensten snelden ter plaatse, de brandweer had redelijk wat tijd nodig om de bestuurster uit haar hachelijke situatie te bevrijden. Ze moesten haar via de achterkant van de bestelwagen bevrijden, dat lukte pas na zo’n half uur. De jonge bestuurster was bij bewustzijn en werd met lichte verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis. Haar auto is zwaar beschadigd. Na het ongeval legde ze een positieve ademtest af. De politie trok haar rijbewijs meteen in voor 15 dagen.