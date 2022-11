Dronebeelden tonen arrestatie van ontsnapte gedetineerde: bewoner houdt man in bedwang tot politie er is

Roeselare/KortrijkDe politie van de zone RIHO zette woensdagnamiddag een drone in bij de arrestatie van een 33-jarige man die vorige week vrijdag ontsnapte uit het detentiehuis in Kortrijk. “Niet alleen beschikken we op die manier over een paar extra ogen, de drone is er ook voor de veiligheid van onze mensen”, klinkt het bij de politie.

De gedetineerde, die zich in het detentiehuis van Kortrijk voorbereidde op een terugkeer naar de maatschappij, ging daar onverwacht toch lopen. De politie kon na verloop van tijd achterhalen dat hij zich in Roeselare schuilhield. Vanaf dat moment werden voorbereidingen getroffen om de man op te pakken. Tijdens de actie werd een drone ingezet. Op die manier kon de politie de 33-jarige man volgen toen hij uit een raam klom, over muurtjes klom, op platte afdaken liep,…

Ogen in de lucht

Op de dronebeelden is te zien hoe de gedetineerde de politie probeert te verschalken. Hij verstopt zich eerst in wat vermoedelijk een berghok is, maar kruipt even later opnieuw het dak op om te vluchten. Zo wordt hij ook opgemerkt door inspecteurs die in een belendende tuin aan het zoeken zijn naar de man. Op het moment dat de gedetineerde van een afdak sprong, verzwikte hij zijn enkel. Dat hinderde hem duidelijk, op de beelden is te zien hoe hij trekkebeent. Even later krijgt de man het aan de stok met de bewoner van een huis waarlangs hij dacht te ontsnappen. Het is in die woning dat de politie de gedetineerde kan oppakken.

Samenwerkingsverband

De politie besliste tot het gebruik van de drone omdat de man in kwestie vluchtgevaarlijk was en in het verleden ook al eens een wapen had gedragen. Ook bij een brand of een zwaar ongeval wordt de drone van stal gehaald, net als bij verdwijningen. De drone beschikt immers ook over een warmtecamera waardoor het mogelijk is om mensen te detecteren in bijvoorbeeld een bos. Het droneteam is overigens geen verhaal van RIHO alleen. Ook de zones Vlas, Polder, Westkust en Antwerpen maken gebruik van het team.

