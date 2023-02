Drone scant Krottegemse woningen op warmteverlies: “Zo kunnen we de bewoners renovatieadvies op maat geven”

De wijk over statie is één van de zogenaamde Energiewijken #VANRSL zijnde buurten waar de stad samen met de bewoners actie onderneemt om het energieverbruik er naar beneden krijgen. Specifiek in Krottegem wordt gratis renovatiebegeleiding aangeboden, in combinatie met renovatiepremies. “Eind 2021 werd bij alle Krottegemse huizen al een thermografische gevelscan genomen”, weet schepen Hostekint. “Via zo’n unieke warmtefoto is het warmteverlies via de gevels van de woningen zichtbaar. Nu gaan we nog een stap verder en maken we via een dronevlucht thermoscans. Zo tonen we live hoe warmte verloren gaat via de woningen en hoe belangrijk een degelijke isolatie is om energieverlies tegen te gaan. “