Drie gewonden bij zware klap aan kruispunt Roeselaarse ringweg

Roeselare Groen-blau­we as langs het spoor?

N-VA-gemeenteraadslid Brecht Vermeulen lanceerde tijdens de gemeenteraad twee voorstellen om Roeselare meer te vergroenen. “Waarom vormt de stad de site Damman-Croes in Krottegem niet om als stadspark? Of maken jullie van de prairie langs de Koning Leopold III-laan geen bos?” Schepen Nathalie Muylle (CD&V) reageerde dat dat er volgend jaar meer duidelijkheid moet zijn over het stadsontwikkelingsproject op de site Damman-Croes. “Sowieso wordt 30% van de site ingevuld als park”, weet ze. “Inzake de prairie denken we meer en meer aan een groen-blauwe as in de stationsomgeving. In 2025 loopt ook de vergunning van Infrabel (die aan de Beversesteenweg een betonwerkplaats heeft nvdr) ten einde. Dat wordt het moment om de volledige site langs het spoor te bekijken en er veel groen en blauw te implementeren samen met een kwalitatieve ontwikkeling.”

29 december