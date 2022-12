Drie eeuwelingen vieren samen feest in WZC Sint-Henricus: Edgard, Emma en Alma zijn samen 306 jaar jong

Roeselare Recyclage­par­ken dicht

Met de eindejaarsperiode in zicht maakt afvalintercommunale MIROM bekend dat hun recyclageparken ook enkele dagen sluiten. In Hooglede en Gits is dit op maandag 26 december en maandag 2 januari, in Lichtervelde blijft het recyclagepark dicht op 2 januari en in Moorslede zijn de parken gesloten op zaterdag 24 en 31 december in de namiddag. De recyclageparken in Roeselare en Rumbeke sluiten de poorten op zaterdag 24 en 31 december om 15 uur en in Staden is het recyclagepark dicht op maandag 26 december. In Wingene gelden tot slot de gewone openingsuren.

18 december