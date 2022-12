Draagtasjes als kerstgeschenk voor 340 nierpatiënten AZ Delta: “Inclusief wenskaartje en flesje wijn”

Roeselare/TieltDe 340 nierpatiënten die wekelijks in AZ Delta behandeld worden hebben dankzij de coöperatieve Cera en de Tieltse Perskring allemaal een herbruikbare draagtas als kerstgeschenk gekregen van de Vriendenkring van de Nierpatiënten Roeselare. Een van de drijvende krachten achter het initiatief is de Tieltse Céline D’hulst (39), zelf nierpatiënt.

De dialyseafdeling van AZ Delta telt 340 patiënten en is daarmee het grootste dialysecentrum van heel Vlaanderen. “Met de Vriendenkring van de Nierpatiënten brengen we al langer lotgenoten samen en proberen we te helpen waar mogelijk”, zegt arts Stefaan Maddens. “Aangezien patiënten altijd een en ander moeten meebrengen van thuis naar hier groeide het idee voor een herbruikbare tas. Nu brengt iedereen een eigen zak mee en van de ene is dat al wat slordiger dan van de andere. Anderzijds hebben we met de vriendenkring door corona weinig activiteiten kunnen organiseren waardoor we bij veel nieuwe patiënten nog wat onbekend zijn. Met een draagtas als welkomstgeschenk brengen we daar verandering in.”

Inclusief kerstkaartje en fles wijn

Via bestuurslid Céline D’hulst, die voor het Tieltse stadsbestuur werkt, kwamen de Vrienden in contact met de Tieltse Perskring, die daarop een aanvraag tot financiële ondersteuning indiende bij Cera. Die coöperatieve telt bijna 400.000 vennoten en investeert al langer in solidaire en warme projecten. De aanvraag werd goedgekeurd en zo werden 700 herbruikbare vilten draagtassen geschonken aan de Vriendenkring. Gevuld met een kerstkaartje en een fles wijn werd een deel daarvan op tweede kerst verdeeld onder de patiënten.

Quote Lange tijd ging het goed, maar in juni 2021 ging het plots heel snel achteruit. Ik kreeg te horen dat mijn nieren nog maar voor 9 procent werkten. Vandaag is dat gezakt naar 0,3 procent. Al anderhalf jaar sta ik op de wachtlijst voor nieuwe nieren.” Céline D’hulst

Veruit de meeste van de patiënten zijn zeventigplussers, maar lang niet allemaal. Ook Céline (39) zelf gaat voortaan drie keer per week met een herbruikbare tas naar AZ Delta. Zij kreeg op haar 25ste al te horen dat haar nierfunctie op termijn zou verminderen. “Ik wist dat ik ooit aan de dialyse zou moeten”, vertelt ze. “Lange tijd ging het goed, maar in juni 2021 ging het plots heel snel achteruit. Ik kreeg te horen dat mijn nieren nog maar voor 9 procent werkten. Vandaag is dat gezakt naar 0,3 procent. Al anderhalf jaar sta ik op de wachtlijst voor nieuwe nieren.”

Volledig scherm Dankzij Cera en de Tieltse Perskring krijgen de nierdialysepatienten van AZ Delta via de Vriendenkring Nierpatiënten Roeselare allemaal een handig draagtasje © Sam Vanacker

Vals spelen

Elke dinsdag, donderdag en zaterdag wordt het bloed van Céline kunstmatig gezuiverd in het Roeselaarse dialysecentrum. “Ik word hier heel goed opgevangen en het is niet zo dat de kwaliteit van mijn leven echt verminderd is, maar het vergt toch veel offers. Zeker ook het strenge dieet. Zo mag ik maar 600 milliliter vocht per dag innemen. Dat is niet meer dan drie glazen water. Ook kookvocht van pakweg pasta telt mee. Bij alles met vocht in moet ik opletten. Een banaan of een kiwi eten kan ook niet, want kalium kan ik niet afbreken. Daarom doe ik behalve mijn pantoffels (tijdens de dialyse daalt de lichaamstemperatuur - nvdr.) ook altijd een stukje fruit mee in de tas naar de dialyse. Aangezien m’n bloed dan toch gezuiverd wordt, mogen we dan eens vals spelen.”

