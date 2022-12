Dovy Natourcriterium verhuist in 2024 wellicht naar Polenplein: “Maar eerst willen we volgend jaar de gele trui en wereldkampioen Evenepoel aan de start”

Roeselare Asielzoe­ker riskeert 4 jaar cel voor verkrach­ting meisje (15) in auto in Roeselare

Een 26-jarige asielzoeker van Palestijnse afkomst ontkende dat hij in zijn auto op een parking in Roeselare een 15-jarig meisje heeft verkracht. Hij moest zich voor de rechtbank in Kortrijk verantwoorden en riskeert 4 jaar cel. “Ik was verliefd en we kenden elkaar al 7 maanden”, klonk het bij de verdediging.

