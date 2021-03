Dovy Keukens legt productie week stil na 20 positieve gevallen in fabriek

RoeselareDoor een corona-uitbraak werd vrijdagochtend beslist om de productie bij Dovy Keukens in Roeselare, ongetwijfeld ’s lands meest bekende keukenbouwer dankzij de reclamespotjes met grondlegger Donald Muylle, voor een week stil te leggen. Momenteel is er sprake van 20 besmette werknemers, maar de komende dagen laten alle werknemers zich testen

Dag op dag een jaar nadat keukenfabrikant Dovy Keukens besliste om, met het oog op de gezondheid van hun personeel en klanten, de productie even stil te leggen, moesten ze vrijdag opnieuw die beslissing nemen. Maar in tegenstelling tot vorig jaar is er nu binnen het bedrijf wel sprake van een uitbraak. “Op vandaag hebben we weet van 20 van de 200 werknemers binnen de productie die positief testten”, vertelt gedelegeerd bestuurder Mario Muylle. “Vanmorgen hebben we iedereen naar huis gestuurd en beslist om de productie volgende week niet op te starten. We hebben al onze werknemers gevraagd zich te laten testen. Enkelen kregen die vraag gisteren al en van hen kregen we al te horen dat ze negatief zijn. We hopen dan ook dat het bij de huidige 20 positieve werknemers blijft en dat we op maandag 29 maart de productie kunnen hervatten. Ik heb er alvast vertrouwen in.”

Oorzaak?

De toonzalen van Dovy blijven wel open en ook de bedienden blijven aan de slag. “De mensen van onder andere de boekhouding en de marketing werken sowieso van thuis uit en blijven dit doen.” Echt de vinger op de oorzaak van de uitbraak leggen, kunnen ze voorlopig niet bij de keukenbouwer. “Al een heel jaar nemen we heel wat maatregelen om coronaproof te werken en tot nu toe hadden we quasi geen positieve gevallen binnen het bedrijf. Maar wat nu wel opvalt is dat veel van de besmette personen kinderen hebben in het lager onderwijs.”

Plaatsing niet gegarandeerd

Een week niet produceren heeft sowieso z’n gevolgen voor de leveringen van keukens. “Vanmorgen hebben we al onze klanten die al een productiedatum gekregen hadden, een mail gestuurd met de mededeling dat de plaatsing momenteel niet gegarandeerd kan worden en dat het even afwachten is hoe de situatie bij ons intern evolueert. Daarnaast hebben we die mensen ook een brief verstuurd die ze normaal ten laatste dinsdag in de bus moeten krijgen

Tot slot nog dit. Met pater familias, en gezicht van het familiebedrijf, Donald Muylle is alles goed. “Maar hij is wel wat bezorgd over de situatie”, aldus Mario.

Volledig scherm Donald Muylle samen met z’n zonen Mario en Christ. © Joost De Bock