Dovy Keukens krijgt MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez over de vloer: “Toont dat we aan bekendheid winnen in Wallonië”

Donald Muylle, die Dovy Keukens in 1980 stichtte, leidde Bouchez rond in zijn bedrijf. Een bezoek waar de familie best trots op is. “Het was een verrassing voor ons”, zegt Mario Muylle, zoon van de stichter en gedelegeerd bestuurder van het bedrijf. “Maar het toont dat Dovy Keukens aan bekendheid wint in Wallonië. In 2013 openden we er onze eerste toonzaal. Vandaag beschikken we in totaal over 35 toonzalen, waarvan 12 in Wallonië en een dertiende opent er binnenkort.” Maar bij Dovy Keukens kijken ze niet enkel richting het Waalse landgedeelte. “We zetten in op drie vlakken: Vlaanderen, Wallonië en ook Frankrijk. Dit jaar willen we onze eerste toonzaal openen in Rijsel. We geloven dat er in Frankrijk nog een grote markt voor ons openligt. Ook hier in Beveren gaan we trouwens investeren in nieuwe machines zodat we klaar zijn voor de toekomst.”