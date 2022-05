Dovy Keukens krijgt MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez over de vloer: “Toont dat Dovy Keukens aan bekendheid wint in Wallonië”

Roeselare Bebloe­mings­in­span­nin­gen leveren Roeselare awards ‘Bijen­vrien­de­lij­ke gemeente’ en ‘Gemeente in bloei’ op

Roeselare is in de prijzen gevallen tijdens de Openbaargroen-awards van de Vereniging voor Openbaar Groen (VVOG). De stad werd beloond met de awards en ‘Gemeente in Bloei’ en ‘Bijenvriendelijke gemeente’. De award ‘Gemeente in bloei’ wordt uitgereikt voor openbare, bloemrijke beplantingen in het straatbeeld. “Jaarlijks planten we meer dan 16.500 eenjarige planten aan en bloemen aan”, weet schepen Francis Debruyne (CD&V). “Maar we vielen bij de jury vooral op door de keuze om de aanplant van eenjarigen gradueel en systematisch om te vormen naar meer klimaatbestendige, meerjarige bebloemingsvormen.” Die aanplant zorgt niet alleen voor een kleurrijk straatbeeld, maar is ook goed voor onze kleine gevleugelde vrienden. En net daardoor kreeg Roeselare ook de award ‘Bijenvriendelijke gemeente’. “Vlinders en bijen hebben het steeds moeilijker om te overleven en kunnen best een beetje hulp gebruiken. Door de aanplant van duizenden bloemen voorzien we hen van een heerlijk nectarbuffet”, duidt schepen Michèle Hostekint (Vooruit). “Zo past de aanplant perfect bij de inspanningen van de stad voor meer biodiversiteit. De meest bijenvriendelijke projecten in onze stad zijn trouwens de bloemenweides en bloembollen in het Biezenhof, de bloemenweides op het de Coninckplein en in het Stadspark, de fruitboomgaarden in de Bergstraat en Burgemeestersstraat en de allereerste pluktuin in de Piljoenstraat.”

