Dolle feestvreugde bij Rugby RSL: Dames spelen kampioen in eerste seizoen

RoeselareStraf! De damesploeg van Rugby RSL staat pas sinds dit seizoen op eigen benen en is er afgelopen weekend in geslaagd de Belgische titel te pakken. Ook voor de toekomst toont de ploeg zich ambitieus. “Nu willen we eerst extra leden aanwerven om daarna een klasse te stijgen”, zegt trainer Emiel De Poorter.

Rugby RSL, met thuishaven op site Onze Kinderen in Rumbeke, is zes jaar actief. De damesploeg heeft er echter pas zijn derde seizoen opzitten. “Eigenlijk hebben we pas ons eerste seizoen als onafhankelijke ploeg achter de rug”, vertelt Emiel De Poorter (28). “De vorige jaren waren we nog met te weinig speelsters, waardoor we zogenaamde ententes met andere ploegen moesten aangaan om wedstrijden te kunnen spelen. Tegenwoordig hebben we 25 speelsters. Genoeg om zelfstandig in competitie aan te treden.”

Teamspirit

Maar dat hun eerste seizoen zou eindigen met de nationale titel had de ploeg nooit durven dromen. “Kampioen spelen was het laatste van onze gedachten. We mikten op de middenmoot en wilden ons vooral amuseren. Zelfs tijdens de finale, die afgelopen weekend in Brussel gespeeld werd tegen Haute-Meuse, lag de focus op genieten. Sowieso was de ploeg vrij nerveus, want we waren allen onder de indruk om in zo’n groot stadium te spelen. Maar de dames, die tussen 15 en een 33 jaar zijn, startten goed. Uiteindelijk moesten we toch van vrij ver terugkomen en was het de laatste actie waarmee we de titel pakten. Het is ongelooflijk wat we op zo’n korte termijn gepresteerd hebben. Ons geheim? Ongetwijfeld de teamspirit, de wil om te vechten en de gedeelde visie.”

Extra speelsters gezocht

Rugby RSL hoopt dat de titel extra leden naar de club zal lokken. “We treden aan in een competitie waar tien tegen tien gespeeld wordt. We willen graag een klasse stijgen, maar daar staan per ploeg vijftien speelsters op het veld. We hebben dus nood aan die extra dames, die we met plezier de sport vanaf nul aanleren.”

Ook jeugdspelers en mannen zijn nog welkom. “We zijn trots op wat we in amper zes jaar bereikt hebben en hebben hier bij Onze Kinderen de perfecte locatie, centraal en veilig binnen de grote ring, om de club verder uit te bouwen”, meent secretaris Jeroen Soenen. “Om de jeugd te laten kennismaken met rugby organiseren we op 23 juni tussen 10 en 12 uur een try-out”, vult jeugdcoördinator Jelle Depoovere aan. “Op 3 september is er een startdag voor zowel jeugd, dames als heren.”

Meer info op www.rugbyrsl.be.

