Dit zijn de winnaars van de Horeca Awards 2022

Wie woensdagavond een hapje wou eten of een glas wou drinken in Roeselare, stond bij heel wat horecazaken aan een gesloten deur want voor het eerst sinds 2019 werden de Horeca Awards opnieuw uitgereikt. Dit tijdens een spetterende feestavond en door burgemeester Kris Declercq (CD&V), z’n schepenen en CEO van Horeca Vlaanderen Matthias De Caluwe. “Zoals de CEO van Horeca Vlaanderen het graag verwoordt: de horeca is de living van onze samenleving. Het is een uitspraak die zeker ook op Roeselare van toepassing is”, aldus burgemeester Declercq. “De horeca in onze stad bestaat uit een brede waaier aan cafés, tearooms, brasserieën, snackbars, restaurants en hotels die allemaal een unieke beleving garanderen. Uit cijfers van de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) blijkt dat er in 2020 39 nieuwe horecazaken in onze stad bij kwamen, in 2021 kwamen er nog eens 48 nieuwe etablissementen bij. Dat kan de ambiance en het Oltegoare-gevoel in Roeselare alleen maar versterken.”

Straffe madam

Opvallende cijfers voor de twee coronajaren waarin de horeca het toch niet onder de markt had. “We hebben met de stad in die periode de opbodpolitiek genegeerd en gekozen voor structurele maatregelen zodat de horeca er door kon komen”, aldus de burgemeester. “En we blijven hen ondersteunen.” Matthias De Caluwe wou op zijn beurt met de coronaperiode in het achterhoofd één iemand specifiek in de bloemen zetten. “Schepen Nathalie Muylle (CD&V, van oktober 2019 tot oktober 2020 aan de slag als federaal minister van werk, economie en consumentenzaken nvdr.) verdient toch wel de award van straffe madam”, oordeelt hij. “Zij heeft keihard voor jullie gevochten in Brussel en met meer mensen zoals zij zou de horeca nog gezonder zijn.”

Brede publiek en professionele jury

Maar waar heel de avond uiteindelijk om draaide waren de prijsbeesten van dienst. Iedereen kon suggesties doen voor potentiële nominaties, maar de uiteindelijke genomineerden voor de Horeca Awards werden geselecteerd door het Awardscomité dat speciale aandacht had voor nieuwkomers, vernieuwers en zaken die de voorbije jaren hun beste beentje hebben voorgezet. De voorbije weken kon het brede publiek hun stem uitbrengen en die resultaten werden gecombineerd met de quotering van een professionele jury met deskundigen uit de horeca en de ondernemerswereld die hun oordeel gaven over de genomineerde zaken.

Net open

In totaal werden vijf Awards uitgereikt. In de categorie Starter van het jaar was die weggelegd voor d’Oude Glorie, het café dat Sylvie Maugé en Johan Debrauwer pas op 29 april openden op wijk De Ruiter. “We hadden gehoopt op deze Award, maar de prijs totaal niet verwacht”, reageert het koppel. “Met d’Oude Glorie hebben we gekozen voor een heel ander concept dan onze vorige zaak en zijn we teruggekeerd naar onze roots, maar we zijn heel tevreden met hoe de zaken lopen.” Veroniek Boddin van Mokkabar langs de Wallenstraat schoot op haar beurt voor de tweede keer de hoofdvogel af in de categorie Tea Room/Brasserie van het jaar en Bar Giraf van Henk De Gheldere werd bekroond als Café van het jaar. “Ik ben totaal verrast en heb geen idee waarom ik gewonnen heb”, aldus de man die de vroegere pastorie van de Sint-Amandsparochie omturnde tot een succesvolle horecazaak.

Ex aequo

Derry ’s frituur in Rumbeke pakte de prijzen in de categorie Frituur/Snacks van het jaar. Zaakvoerder Thomas Deryckere stond frietjes te bakken tijdens de prijsuitreiking, maar z’n vriendin Shani Deleu nam de award in ontvangst. “Ons geheim? Alles vers en frietjes gebakken in ossewit.” Ook liet ze verstaan dat deze prijs heel veel betekent voor hen. “Thomas z’n broer (Alexander Deryckere die in 2020 overleed na een val van een dak nvdr.) zei altijd hij moest streven de beste te zijn.” In de vijfde en laatste categorie, Restaurant van het Jaar, was er tot slot voor het eerst ooit bij de Roeselaarse Horeca Awards een ex aequo. Zowel Bistro Maison Marie, de zaak van Geoffrey Leenknecht en Bas De Peuter langs de Hugo Verrieststraat, als d’Hofstee, die in Beveren gerund wordt door Michael Decruw en Anouk Wilms, gingen naar huis met een Award.

LEES OOK:

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.