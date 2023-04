Dit zijn de spelregels voor de 50 dagen

KOERSbus genomi­neerd voor Ultima Publieks­prijs

KOERSbus, dat dit jaar in het teken van de kermiskoers staat, werd genomineerd voor de Vlaamse Cultuurprijzen. Die worden sinds 2003 uitgereikt om culturele projecten als blijk van erkenning een kwaliteitslabel toe te kennen. De KOERSbus is concreet in de running voor de Ultima Publieksprijs 2023. Het mobiele verlengstuk van KOERS. Museum van de Wielersport in Roeselare maakte vorige zomer een rondrit langs lokale woonzorgcentra en trekt momenteel het land rond om alle nog bestaande kermiskoersen in België te bezoeken. Iedereen kan meestemmen om het museum op wielen aan de overwinning te helpen. Je kan je stem uitbrengen tot en met 24 april via https://www.ultimas.be/nl/publieksprijs.Een tweede ronde, met de beste 20 kandidaten, loopt vervolgens van 28 april tot en met 9 mei en op 16 mei worden de laureaten bekend gemaakt.