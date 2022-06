Dit zijn de kanshebbers voor de Horeca Awards Roeselare

In totaal worden er op 22 juni vijf awards uitgereikt. In de categorie Restaurant van het jaar zijn de kanshebbers Bistro Maison Marie, CRKL, d’Hofstee, Le Petit Feu en Reyhuys 53. Besjamel Gastropub, Brasserie Sublime, Mokkabar, Passione, Sfeercafé ’t Motje en Sole e Mare zijn op hun beurt genomineerd in de categorie Tea Room/Brasserie van het jaar en Derry’s frituur, Frituur Kosters, Frituur Mood, Frituur Poater en Snacksrsl zijn in de running voor de award Frituur/Snacks van het jaar. Voor de award Café van het jaar komen Bar Giraf, D’oude Glorie, De Elleboog, K-Trolle en MOJO in aanmerking en voor de award Starter van het jaar zijn Anurak Thai, Barlaban, Besjamel Gastropub, Bistro De Witte Merel, Brasserie Sublime, D’oude Glorie, La Escalera, Ohana Pokébowls, Sushi Roeselare en Tallore genomineerd.