“Dit is het varkensvlees dat in de supermarkt ligt”: Animal Rights maakt opnieuw gruwelijke beelden in West- en Oost-Vlaamse varkensstallen

Roeselare/TieltDierenrechtenorganisatie Animal Rights bracht dinsdag opnieuw schokkende beelden naar buiten van wantoestanden in de Vlaamse varkensstallen. Zes maanden lang onderzocht de organisatie de levensomstandigheden van de dieren in zes varkensstallen, onder meer in de regio’s groot-Tielt en groot-Roeselare, en legde er gruwelijke taferelen vast. “Dit toont dat de varkensindustrie rot is tot op het bot”, aldus Els Van Campenhout, campagnecoördinator bij Animal Rights.

Het onderzoek werd door Animal Rights gevoerd in vijf West-Vlaamse en één Oost-Vlaamse varkensstal. Maar waar de undercoverbeelden precies gemaakt zijn, wil de dierenrechtenorganisatie niet kwijt. Wel bevestigt Els Van Campenhout dat er onder andere in de regio groot-Tielt en groot-Roeselare gefilmd werd. “Maar wat we vandaag brengen is een aanklacht tegen de volledige varkensindustrie”, zegt ze.

Kannibalisme

Animal Rights stelde er schokkende taferelen vast. Op de beelden zijn onder meer zieke en kreupele dieren met onverzorgde abcessen en ontstoken ogen te zien. “We zien ook een varken dat een abces zo groot als een galiameloen aan z’n buik heeft bengelen, een schuimbekkend dier dat amper op z’n poten kan staan, een kadaver in staat van ontbinding tussen de levende dieren en zijn ook getuige van kannibalisme”, aldus Van Campenhout. “Varkens hebben letterlijk niets te doen in de prikkelloze stallen waarin ze gehouden worden. Ze kannibaliseren elkaar uit verveling: staartbijten en oorbijten is schering en inslag in de industrie.”

Volledig scherm Els Van Campenhout van Animal Rights. © Peter Vanderveken

Geen moreel besef

Van Campenhout benadrukt dat de stallen die ze onderzochten lukraak werden gekozen. “We zijn echt niet op zoek gegaan naar waar de levensomstandigheden van de varkens het slechtst zijn”, vertelt ze. “Maar dan rijst natuurlijk direct de vraag hoe het er elders aan toe gaat. Dit onderzoek toont dat de varkensindustrie rot is tot op het bot en geen greintje mededogen heeft voor de dieren die zij uitbuit. Zelfs zieke dieren krijgen geen medische verzorging. Alles draait alleen maar om het geld dat op de kap van de dieren verdiend kan worden. De individuele dieren tellen niet voor deze industrie die geen enkel moreel besef heeft. Anders was ze allang opgehouden met bestaan. Dat is ook de reden waarom we deze beelden verspreiden. De consument heeft het recht om te weten wie en wat hij opeet. Dit is het varkensvlees dat in de supermarkt ligt.”

Animal Rights maakte ondertussen al een melding bij de dienst Dierenwelzijn over de verwaarloosde varkens. “We streven echter niet naar betere levensomstandigheden voor landbouwdieren, maar naar het einde van een industrie die dieren uitbuit en ze modificeert naar de menselijke behoefte en gemakzucht”, besluit Van Campenhout.

